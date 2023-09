Hulplijn kindermisbruik vaker gebeld, vooral door jonge mannen: 'Dwalen af tijdens porno kijken'

Wat zeg je tegen deze jongvolwassenen?

"Als ze 15 zijn en met een leeftijdsgenoot gaan, is dat oké, maar als ze 18 of 20 zijn en ze vallen nog steeds op jonge tieners, is dat anders. Soms is het ingewikkeld, dan hebben ze niet altijd een seksuele voorkeur voor kinderen, maar ook voor volwassenen. Of ze worden aangetrokken door volwassenen, maar in de onlinewereld dwalen ze af naar minderjarigen."

"We helpen ze door duidelijke algemene informatie te geven over wat wettelijk mag en wat niet en we maken hun gevoelens bespreekbaar. Als er een indicatie voor is, verwijzen we ze door naar gespecialiseerde hulpverlening, die kunnen vroegtijdig ingrijpen en voorkomen dat mensen te ver afdwalen en verkeerde dingen gaan doen."