NCIS-acteur David McCallum (90) overleden

De acteur David McCallum, bekend van zijn rollen in de Amerikaanse tv-series NCIS en The Man From U.N.C.L.E, is overleden. De in 1933 in Schotland geboren McCallum was 90. Hij stierf een natuurlijke dood, omringd door zijn familie in een ziekenhuis in New York.

Na enkele rollen op de Britse televisie kreeg McCallum zijn grote doorbraak in de VS in de spionageserie The Man From U.N.C.L.E. uit de jaren zestig (1964 - 1968). Daarin speelde hij de rol van agent Illya Kuryakin, de tegenpool van de vriendelijke spion Napoleon Solo, gespeeld door de in 2016 overleden Robert Vaughn. David Mccallum, Robert Vaughn & Leo G. Carroll voor de film The Man From U.N.C.L.E. © ANP / Editorial A Night to Remember McCallum verdiende er enkele Emmy-nominaties mee. Hij was ook succesvol op het grote doek, met onder meer rollen in de films The Great Escape en A Night to Remember. Naar verluidt ontving hij in die jaren meer fanmail dan Clark Gable, Robert Taylor en Elvis Presley. McCallum keerde terug naar de televisie met een hoofdrol in de serie The Invisible Man uit 1975, die ondanks de toenmalige baanbrekende speciale effecten, slechts één seizoen te zien was. NCIS Zijn laatste succes boekte hij met de misdaadserie NCIS. McCallum speelde hoofdonderzoeker Donald 'Ducky' Mallard, een excentrieke professional die als patriarch fungeerde voor de rechercheurs van de serie. NCIS is al sinds 2003 op de Amerikaanse zender CBS te zien. De cast van NCIS in 2001. © ANP / Editorial