Klimaatbonus en hogere lonen: D66 presenteert plannen

Deze bonus moet worden betaald aan elke volwassene en is bedoeld om de extra kosten die er nu nog zijn als gevolg van de transitie te compenseren.

Bovendien stelt D66 voor om een miljard euro per jaar in groene productie te investeren, werk minder te belasten en vermogen en grote vervuilers juist méér te belasten.

Eerder klimaatneutraal

Ook wil de partij dat Nederland in 2040 al klimaatneutraal is. Dat is een flinke aanscherping van de ambitie van het demissionaire kabinet. Dat wilde in 2050 de uitstoot van broeikasgassen per saldo naar nul brengen. Lijsttrekker Rob Jetten wil alle fossiele subsidies afschaffen. Activisten van Extinction Rebellion voeren hier al bijna twee weken actie voor, door dagelijks de A12 bij Den Haag te blokkeren. Net als GroenLinks-PvdA is D66 voor het idee mensen onbeperkt te laten reizen in het ov in daluren voor een bedrag van 49 euro per maand.