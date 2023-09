Vrouw opgepakt die 3000 keer onnodig 112 belde

Door dit belletje kon de politie haar adres achterhalen. De vrouw is aangehouden in haar woning in het Gelderse Velp en haar telefoon is in beslag genomen. Ze heeft toegegeven dat zij de beller was.

De politie gaat nu kijken of en wat de eventuele vervolgstappen zijn. "Hulpverlening wordt daarbij niet uitgesloten", zegt een woordvoerder.

'Een zwaar vergrijp'

Het alarmnummer 112 werd vorig jaar bijna 3,5 miljoen keer gebeld. Bijna 40 procent van deze oproepen werd niet doorgezet naar de hulpdiensten, omdat het ging om 'misbruik of oneigenlijk gebruik van het noodnummer'. "Het bezorgt de politie en andere hulpverleners veel onnodig werk en wordt als een zwaar vergrijp gezien."