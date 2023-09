Ruim 43.000 ontheemden door overstromingsramp Libië

Veel mensen trekken naar de havenstad Tobruk in het oosten van het land of naar Benghazi in het westen. Volgens het IOM worden de meesten opgevangen door familie.

Duizenden doden

Op 10 en 11 september werd de regio in de nasleep van storm Daniel getroffen door extreme regenbuien. Dat gebeurt vaker en daarom werden er in de jaren 70 twee stuwdammen buiten de stad Derna gebouwd om het waterpeil in de rivier te beheersen. Die dammen waren al lang niet onderhouden en stortten tijdens het noodweer in.

Bekijk dronebeelden van de enorme ravage: