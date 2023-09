Regen en nog eens regen, maar de nazomer is in zicht

Tot en met woensdag kunnen we genieten van de nazomer, al spreekt hij zelf liever van een 'oudewijvenzomer'. "Dat is de officiële term voor de periode van 17 tot 25 september. Kort gezegd betekent het dat de zomer op haar laatste benen loopt. Het is een term die komt uit de Noordse of Germaanse mythologie. De spinnenwebben die je in deze tijd van het jaar ziet, doen denken aan de lange blonde haren van vrouwen."

Kranenzomer

Na woensdag worden er weer wat buien verwacht. "Het lijkt dan kouder en wisselvalliger te worden, maar daar kunnen we nu nog niet met zekerheid iets over zeggen." Gelukkig is er ook na de oudewijvenzomer nog kans op lekker weer. "We hebben ook de kranenzomer in oktober nog en natuurlijk de indian summer in november."