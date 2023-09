Waarom de komst van Ikea naar Colombia staat voor iets groters

Of de Colombianen net als de Chilenen met duizenden tegelijk in de rij staan als de winkel volgende week opent, is nog even de vraag. Maar in de Colombiaanse media is het enthousiasme vooralsnog groot.

Meer koopkracht

Volgens Patricio Silva, hoogleraar geschiedenis Latijns Amerika aan de Universiteit van Leiden, zegt de komst van een internationaal bedrijf als Ikea veel over de ontwikkeling van Zuid-Amerika. "De belangrijkste reden dat Ikea in Zuid-Amerika investeert is de steeds groter wordende middenklasse. Sinds het jaar 2000 is de export van grondstoffen op het continent enorm gegroeid. Dat zorgde voor betere banen, hogere inkomens en beter onderwijs. De koopkracht is enorm toegenomen", vertelt hij aan RTL Nieuws.