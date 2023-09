Weinig kabinetsplannen, maar deze Prinsjesdag is op een paar punten toch bijzonder

5. En voor sommige politici is deze Prinsjesdag extra bijzonder?

Deze Prinsjesdag is misschien wel heel bijzonder voor demissionair premier Mark Rutte. Het is waarschijnlijk zijn laatste Prinsjesdag als premier. Ook voor veel bewindslieden is het waarschijnlijk de laatste keer dat zij - in ieder geval in de rol van kabinetslid - aanwezig zullen zijn bij de Troonrede. Demissionair ministers Sigrid Kaag, Carola Schouten en Hugo de Jonge keren allemaal niet meer terug in een nieuw kabinet.

Ook veel Kamerleden nemen afscheid. Zo vertrekken Kees van der Staaij (SGP), Attje Kuiken (PvdA), Sjoerd Sjoerdsma (D66) en Peter Kwint (SP) uit de Kamer. En ook voor Vera Bergkamp is het de laatste keer dat ze bij de Troonrede zal zitten. In ieder geval in haar rol als Kamervoorzitter.