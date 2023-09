Paus Pius XII wist mogelijk in 1942 al af van uitroeiing Joden

Volgens de Vaticaanse archivaris is het belang van de brief 'enorm' omdat het laat zien dat het Vaticaan informatie had dat de werkkampen eigenlijk vernietigingskampen waren.

Zo schrijft de pater in de brief dat bronnen aan hem bevestigd hadden dat zo'n 6000 Polen en Joden per dag gedood werden in de 'SS-ovens' van vernietigingskamp Belzec.

Vernietigingskampen

"Nu hebben we zekerheid dat de katholieke kerk in Duitsland gedetailleerd nieuws stuurde over de misdaden die werden gepleegd tegen de Joden", zei de archivaris in een interview met de Corriere della Sera.

De brief maakt ook melding van de nazikampen Auschwitz en Dachau.