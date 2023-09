Fabrikant Verstegen roept kruiden terug om kankerverwekkende stof

Verstegen meldt dat de stof is aangetroffen in een partij laurierblad en heeft de producten waarin die partij is verwerkt uit de handel gehaald. Het advies aan consumenten is om de producten ook niet meer te gebruiken.

Italiaanse mix

Het gaat om: Inmaakkruiden (14x5g), Grote bus Italiaanse mix (6x225g), Strooier mix voor gehakt natriumarm (6x40g), Zakje mix voor andijvie (11x10g), Zakje mix voor macaroni en spaghetti (10x35g), Zakje mix voor gehakt met uit (10x40g), Zakje laurierblad (12x4g), Glazen pot laurierblad (3x10g) en Glazenstrooier laurier gemalen (6x25g).

Verstegen en de NVWA hebben de productnummers en houdbaarheidsdata op hun websites gepubliceerd.