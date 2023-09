Medewerker defensie opgepakt voor omzeilen sancties Rusland

De man werd op 30 augustus gearresteerd, meldt de FIOD in een persbericht. Het is verboden vliegtuigonderdelen naar Rusland te vervoeren sinds de sancties tegen het land werden ingesteld na de Russische inval in Oekraïne in februari vorig jaar.

Omdat de verdachte werkzaam is bij Defensie is ook de de marechaussee bij het onderzoek betrokken.

Munitie

In het huis van de man is munitie in beslag genomen. Verder heeft de FIOD administratie en digitale gegevensdragers meegenomen. Defensie wil verder niets over de man kwijt omdat het onderzoek loopt. Hij is geschorst en zit in voorlopige hechtenis. Volgens nieuwswebsite Follow The Money werkt de man al sinds de jaren 90 bij Defensie.