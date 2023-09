Druk op Lampedusa neemt af: duizenden migranten overgeplaatst

Dit jaar hebben bijna 126 duizend migranten Italië via de zee bereikt. Dat is bijna een verdubbeling van het aantal in dezelfde periode vorig jaar. Migranten moeten volgens EU-regels asiel aanvragen in het eerste EU-land dat ze bereiken. Deze afspraak is vastgelegd in het zogeheten Dublin-verdrag.

Kritiek uit Rome

De rechtse regering van premier Giorgia Meloni stelt dat het voor Italië niet mogelijk is om alle migranten te accepteren, omdat het om te grote aantallen zou gaan. Ze vinden dat het verdrag te veel druk legt op Italië en andere landen aan de grens van de EU. Meloni's partij beloofde bij de verkiezingen van vorig jaar massamigratie tegen te gaan en schortte in december het Dublin-verdrag tijdelijk op.

VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR en VN-topman António Guterres roepen de Europese Unie op tot samenwerking bij het redden en opvangen van migranten. Rome kan in ieder geval rekenen op steun vanuit van de Fransen. Zij stemden vandaag in om Italië binnen de EU te helpen.

'Signaal'

Duitsland is deze week juist gestopt met het vrijwillig overnemen van migranten van Italië. Berlijn zegt een 'signaal' te sturen omdat de Italianen migranten niet wil terugnemen volgens het Dublin-verdrag.