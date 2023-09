Tieners opgepakt voor moord, wat staat hen te wachten?

Waar in sommige landen kinderen vanaf 14 jaar of ouder strafrechtelijk kunnen worden vervolgd, geldt in Nederland dat je vanaf 12 jaar een strafblad kunt krijgen.

Berecht worden als volwassene

In sommige situaties kan een minderjarige ook berecht worden als een volwassene. "Dat hangt wel van een aantal aspecten af. Je bent vanaf je 18de officieel volwassen. Maar de rechter kijkt ook naar hoe jongeren zich ontwikkelen. Om als volwassene te worden berecht, moet de verdachte ook minimaal 16 jaar zijn."

Volgens Tempel wordt wel eerst gekeken naar wat de andere mogelijkheden zijn van het jeugdstrafrecht en is het berecht worden als volwassene een laatste optie.

Het is opmerkelijk wanneer een kind betrokken raakt bij een moord. Daardoor zijn veel mensen geïnteresseerd in de zaak en komen er veel vragen op. Wat drijft een kind om zo’n misdaad te begaan? Wat is er in zijn of haar jeugd gebeurd? Had niemand dit zien aankomen?

Achter gesloten deuren

Deze vragen worden in de rechtbank achter gesloten deuren behandeld. "Volwassen verdachten vinden het vaak al naar als er mensen in het publiek zitten of wanneer er veel media-aandacht is. Maar dat geldt net zo voor minderjarigen", legt Tempel uit.