Natuurbegraafplaatsen steeds populairder: 'Wil opgaan in de natuur'

Ze kozen zelf een plekje uit, vertelt Geke. "We liepen er en toen zagen we een boom die overging in de drie stammen. Omdat we drie kinderen hebben, vonden we dat wel symbolisch. We moesten wel even lachen toen de mevrouw van de begraafplaats vroeg hoe we wilden liggen. Wie aan welke kant? We hebben het maar gedaan zoals we ook in bed liggen."

Vrijheid

Er zijn regels over de afstand tot bomen en tot andere graven en er mag soms niet begraven worden vanwege ecologische redenen, maar verder ben je op een natuurplaats vrij om je eigen plek te kiezen, zegt Kranendonk. "Op een traditionele begraafplaats word je vaak zij aan zij aan het pad begraven, maar hier kun je ook verder van het pad een plek kiezen; tussen de bomen of aan het water bijvoorbeeld. Bij natuurbegraven moet alles wat de grond ingaat, ook kleding, biologisch afbreekbaar zijn. Dat kan in een kist of urn, maar ook in een mand of op een baarplank."

Die vrijheid spreekt een steeds bredere groep mensen aan, zegt ze. "Vroeger waren het vooral wat alternatievere mensen die voor een natuurbegraafplaats kozen, nu zien we allerlei verschillende mensen. Dat heeft met de tijdsgeest te maken. De jongere generatie denkt anders over de dood dan vroeger, het is meer onderdeel geworden van het leven."