Juf neemt kinderen stiekem mee naar Efteling: ontslag op staande voet

De leerlingen van de Prof. Dumonstschool in Amsterdam zouden op 10 maart naar het museum gaan omdat het paste in het onderwijsproject over ruimtevaart dat ze hadden gevolgd, meldt het AD. De lerares had al aan de directie gevraagd of ze in plaats daarvan naar De Efteling mochten, maar daarvoor kreeg ze geen toestemming.

Snelheidsboete

Met twee busjes zouden de kinderen, die tussen de 7 en 10 jaar zijn en een iq hebben van gemiddeld 62, naar Noordwijk gaan. Maar de lerares besloot om koers te zetten richting Kaatsheuvel. Ze was samen met een tweede leerkracht en een extern begeleider. Haar leugen kwam uit omdat er een snelheidsboete op de mat viel: een van de busjes had te hard gereden op de A2.