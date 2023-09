TikTok krijgt boete van 345 miljoen vanwege schenden privacy kinderen

TikTok laat weten het niet eens te zijn met de boete en met name de hoogte van het bedrag. "De kritiek van de DPC is gericht op functies en instellingen die drie jaar geleden al van kracht waren, en die we hebben aangepast lang voordat het onderzoek was begonnen, zoals het standaard instellen van alle accounts onder de zestien jaar op privé", reageert een woordvoerder via e-mail. Het socialemediabedrijf beraadt zich nog op eventuele vervolgstappen, zoals een hoger beroep tegen de geldstraf.

Eerdere boetes

Het is niet de eerste boete die het bedrijf krijgt. Zo legde AP hen in juli 2021 een boete van 750 duizend euro omdat de privacyverklaring niet in het Nederlandse te lezen was.

In april dit jaar legde de Britse waakhond voor persoonsgegevens het bedrijf al een boete op van 12,7 miljoen pond. De reden hiervoor was het illegaal verwerken van de gegevens van 1,4 miljoen kinderen onder de dertien jaar die het platform gebruikten zonder ouderlijke toestemming.