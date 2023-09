Mediacircus bij rechtbank waar ex-voetbalbaas Rubiales terechtstaat: 'Hoop dat-ie in de spiegel kijkt'

Waar je normaal in deze wijk rond 9 uur mensen naar hun werk ziet rennen met een koffiebeker in hun hand, houden velen nu even stil in de buurt van de gele afzetting waarachter alleen politie, justitiemedewerkers en pers mogen komen.

De meesten weten wel waar die afzetting en al die belangstelling voor is. ''Zelfs als ik het niet zou willen weten, is er geen ontkomen aan'', verzucht een jonge vrouw onderweg naar haar kantoor verderop in de straat. "Rubiales is de hele dag overal."

In de spiegel kijken

Een andere vrouw zou best wat tegen hem willen zeggen, al gaat ze er niet uren voor wachten. "Ik zou hem wel willen vragen hoe hij naar zichzelf in de spiegel kijkt en wat zijn vrouw en dochters nou werkelijk tegen hem zeggen. Deze man vertegenwoordigt alles waarvan we wisten dat het bestond in de wereld van voetbalbazen: verdachte financiële deals, vooral oog voor belangen van je vrienden aan de top en ongebreideld machogedrag."