Spullen gratis terugsturen moet stoppen, zeggen deze ondernemers: 'Het is waanzin'

Dat is herkenbaar voor Kenan Aslan, CEO van meubelwinkel Furnea in Schiedam. Ook Furnea verkoopt meubels via Bol.com en Fonq. "Daarvan wordt ruim eenderde geretourneerd. Bij bestellingen via onze eigen website is dat veel minder, vijf procent komt retour sinds we dit jaar besloten om retourkosten in rekening te brengen. Klanten bestellen bewuster, lezen beter en bellen of chatten als ze nog een vraag hebben over een product."

Rekening voor de klant

Ook Van Hedel rekent in zijn eigen webshop retourkosten. "Slechts 3 procent van al onze bestellingen, inclusief die bij de grote webwinkels, wordt teruggestuurd. Dat is heel laag, maar ik heb er ook echt een missie van gemaakt om retouren te voorkomen. We maken foto's uit alle hoeken en voegen uitgebreide documenten toe met wat je van het product mag verwachten. We geven zelfs negatieve koopadviezen: als je niet weet wat een natuurproduct is, koop dit houten bankje dan niet", vertelt hij. De producten die hij wel terugkrijgt, zijn volgens Van Hedel 'in 99 procent van de gevallen' gekocht via de grote webwinkels.

Wanneer geretourneerde producten beschadigd zijn, is de rekening voor de klant als dat in de voorwaarden staat. Van Hedel maakt zich daar hard voor, maar hoort dat veel ondernemers hun verlies nemen. "Je moet dan in discussie met een klant die zegt dat het zijn schuld niet is. Meestal worden ze boos en schrijven ze een negatieve review. En dat heeft natuurlijk weer invloed op hoeveel je verkoopt."