Kolonies rode vuurmieren gevonden in Italië, kans op verspreiding door Europa

Volgens de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) komen de rode vuurmieren vooral Europa binnen als een nest meelift met bijvoorbeeld geïmporteerde potplanten of andere goederen. In Nederland is de mier vier keer gevonden bij importinspecties. Het ging toen om werksters, waardoor de mier zich niet definitief in ons land kon vestigen. Voor een kolonie, die na drie jaar uit 50.000 tot 230.000 werksters kan bestaan, is namelijk een koningin nodig.