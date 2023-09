10.000 vermisten na ramp in Libië: 'Overal liggen lichamen'

Libië heeft lange tijd oorlog gekend en is daardoor verdeeld geraakt tussen twee rivaliserende regeringen: één in het oosten en één in het westen. Beide worden gesteund door milities en buitenlandse regeringen. Het conflict heeft het olierijke land achtergelaten met een afbrokkelende en ontoereikende infrastructuur.

Slachtoffers meegesleept

De politieke situatie in Libië zorgt volgens RTL Nieuws-verslaggever Pepijn Nagtzaam er ook voor dat het moeilijk is om betrouwbare informatie krijgen. "In de eerste uren na zo'n ramp is het heel chaotisch. Er zullen misschien hier en daar wat mensen opduiken, maar de vrees is wel dat het dodental verder zal oplopen."

Nagtzaam vervolgt: "Wat je nu op beelden ziet, is dat er op straten veel lichamen van slachtoffers geborgen liggen. Er zijn ook veel mensen meegesleept richting de zee en de kans op een goede afloop is zeer klein."