Schilderij Vincent van Gogh drie jaar na roof terug: 'Nog in goede staat'

Het Groningers Museum noemt de teruggave van het werk 'ongelofelijk goed nieuws'. "Het Groninger Museum is uitermate blij en opgelucht. Arthur Brand heeft in deze zaak een sleutelrol gespeeld en dat waardeert het museum enorm", zegt Andreas Blühm, directeur van het Groninger Museum.

In 2021 werd door de politie al een verdachte aangehouden en veroordeeld. "Drieënhalf jaar na de diefstal is het gestolen werk eindelijk terug. De politie was in alle fasen nauw betrokken. Over het lopende onderzoek kan het museum geen uitspraken doen."

In goede staat

In de komende tijd zal het werk onderzocht worden. "Het schilderij heeft geleden, maar is - op het eerste gezicht - nog in goede staat."

Het schilderij van Vincent van Gogh is uit 1884, geschilderd in olieverf op papier op paneel. Het is het enige schilderij van Vincent van Gogh in de collectie van het Groninger Museum. Het bevond zich sinds het begin van de 20ste eeuw in een privécollectie in Groningen en werd in 1962 aan de gemeente Groningen geschonken.