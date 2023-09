KNVB betaalt losgeld aan cybercriminelen voor niet-publiceren paspoorten Oranjespelers

Lockbit

De leider van Lockbit zei eerder in een interview dat te zien is in de documentaire Ik weet je wachtwoord, op Videoland, dat het voor hen niet uitmaakt welke organisaties ze hacken: "We vallen iedereen aan, en de makkelijkste doelwitten zijn gierige organisaties die geen geld willen spenderen om hun netwerk goed te beveiligen."

In onderstaande video laten we zien hoe een ransomwareaanval en de 'helpdesk' van de criminelen werkt: