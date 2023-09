Slachtoffers vernederd en verkracht, maar IS-vrouwen komen ermee weg: 'Mijn familie is vermoord'

Samira S. is een van de IS-vrouwen die vorig jaar november door Nederland uit een gevangenenkamp in Syrië zijn teruggehaald. De 30-jarige vrouw staat vandaag terecht in de Rotterdamse rechtbank. Ze wordt verdacht van deelname aan terroristische misdrijven en deelname aan de terreurbeweging IS. Zij is niet de enige die vanuit hier naar het kalifaat afreisde om zich aan te sluiten bij IS. Van hen zijn er tientallen weer terug in Nederland.

De terroristische organisatie stormde op 3 augustus 2014 de Sinjar-regio in het noorden van Irak binnen om een islamitische staat te creëren waarin voor andersgelovigen geen plaats was. De yezidi's, die een etnische en religieuze minderheid vormen in het gebied, sloegen op de vlucht, de bergen in.

Ontvoeringen en verkrachtingen

De mannen die niet konden ontkomen, werden op gruwelijke wijze vermoord. Vrouwen en meisjes werden ontvoerd, verhandeld, verkracht en uiteindelijk ook vermoord. De massamoord en deportatie van de yezidi's zijn achteraf door de VN, de EU en de Nederlandse Tweede Kamer erkend als genocide en misdaden tegen de menselijkheid.