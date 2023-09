Zoon Ridouan Taghi gearresteerd in Dubai voor criminele activiteiten

De arrestatie vond plaats op verzoek van Nederland, zo schrijft De Telegraaf. Het Openbaar Ministerie en de politie zouden al langere tijd achter Faissal aan zitten, omdat vermoed wordt dat hij de criminele activiteiten van zijn vader voortzet.

Communicatie Taghi

Ridouan Taghi verblijft inmiddels al meerdere jaren in de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught, maar zou vanuit daar met familieleden communiceren over crimineel handelen.