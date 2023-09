Novak Djokovic wint US Open en pakt 24e grandslamtitel

"Hij was een van de mensen op wie ik kon bouwen. Hij voorzag me van advies op de meest vriendelijke manier. Zijn overlijden heeft me erg veel pijn gedaan. 24 was het nummer dat hij droeg toen hij een legende werd van de Lakers en in de basketbalwereld. Ik dacht dat het een mooi gebaar zou zijn om hem hier te eren."

Records

Djokovic evenaart met zijn 24e grandslamtitel de Australische Margaret Court, die tussen 1960 en 1973 ook 24 keer de beste was op een grand slam. Het merendeel van haar titels veroverde Court echter voor de invoering van het proftennis.

Twee jaar geleden stonden Djokovic en Medvedev ook tegenover elkaar in de finale van de US Open. Toen won Medvedev met 6-4 6-4 6-4. Dat is de enige grandslamtitel van Medvedev (27), de mondiale nummer 3.

Coronavirus

Vorig jaar deed Djokovic, dit seizoen ook al winnaar van de Australian Open en Roland Garros, niet mee in New York omdat hij zich niet wenste te vaccineren tegen het coronavirus.