Van Vleuten na laatste kilometers als prof: 'Voel me een geluksvogel'

De loopbaan van Van Vleuten kreeg tijdens de Spelen van Rio de Janeiro in 2016 een merkwaardige wending. Bij haar val in de wegwedstrijd, waar ze vrijwel zeker op weg was naar de olympische titel, liep ze een zware hersenschudding en drie breukjes in haar wervelkolom op. Ze zag het niet per se als een negatieve ervaring, het was ook het moment geweest waarop ze ontdekte hoe goed ze eigenlijk was.

Sindsdien won ze vier keer de Giro, drie keer de Vuelta, de eerste editie van de Tour de France Femmes, tal van klassiekers en vier wereldtitels: twee in de wegrace (2019 en 2022) en twee op de tijdrit (2017 en 2018). In Tokio werd ze in 2021 bovendien olympisch kampioen tijdrijden.

Jonge atleten

Ze noemt haar wereldtitel in Yorkshire (2019) na een solo van meer dan 100 kilometer haar mooiste overwinning. Die van Wollongong van vorig jaar, fietsend met een breuk in haar elleboog "was qua entertainment voor het publiek mooier", vertelde ze in Glasgow.