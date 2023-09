'Minstens veertig doden bij luchtaanvallen Soedanese hoofdstad'

Bij luchtaanvallen in de Soedanese hoofdstad Khartoem zijn vandaag minstens veertig mensen gedood en tientallen gewond geraakt, zegt de plaatselijke vrijwillige spoedhulp. Het is een van de dodelijkste aanvallen sinds Soedan in april in een gewelddadige machtsstrijd belandde.

Vroeg in de ochtend werd Khartoem opgeschrikt door bombardementen van het leger, waarbij een markt werd geraakt. Er worden nog meer slachtoffers verwacht. Het ziekenhuis in de hoofdstad roept medische professionals op om te komen helpen met de behandeling van het 'toenemende aantal gewonden dat arriveert'. Machtsstrijd In april brak het gewapende conflict uit tussen de regering en de paramilitaire groep Rapid Support Forces vanwege een machtsstrijd tussen hun leiders. Na bijna vijf maanden heeft geen van de strijdende partijen duidelijk de overhand in het conflict. Meer dan 25 miljoen mensen, meer dan de helft van de bevolking, hebben hulp nodig volgens de VN. Zo'n 2,5 miljoen mensen zijn ontheemd door het conflict. Honderdduizenden vluchtten naar buurlanden. Lees ook: Hoe de oorlog in Soedan steeds meer weg heeft van een genocide - en Europa 'wegkijkt'