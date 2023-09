Hulpverleenster Emma, 'beschermd door joodse oma', gedood in Oekraïne

Emma werkte 20 uur per dag, zeven dagen in de week. "Mijn werk is mijn eerste, tweede en derde prioriteit", zei ze deze zomer nog. Sinds het begin van de oorlog in Oekraïne was dat werk het evacueren van mensen uit oorlogsgebied en het bij elkaar krijgen van geld daarvoor. Dat deed ze via Road to Relief, een organisatie die ze in maart 2022 oprichtte en waarvan ze directeur was.

Inspiratie

Geïnspireerd werd Emma door haar joodse oma, die als tiener in haar eentje Oostenrijk ontvluchtte, net op tijd om te ontkomen aan de nazi's. Alle overige familieleden besloten in Oostenrijk te blijven. Ze stierven allemaal in concentratiekampen. Emma's oma, die dus als enige overbleef, werd als tiener geadopteerd door een gezin in Spanje.