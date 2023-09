Britse terreurverdachte Daniel Khalife opgepakt

Vrachtwagens die het Kanaal wilden oversteken werden door de politie extra onderzocht. Ook de beveiliging op de Britse luchthavens was opgeschroefd. Gisteren werd het Richmond Park in Londenafgesloten in verband met de klopjacht.

'Verbijsterend'

Khalife groeide op in Londen en heeft een Britse moeder en een vader van Libanese afkomst. Zijn ouders gingen uit elkaar toen hij nog klein was. Voormalige klasgenoten Khalife kunnen zich volgens de BBC niet voorstellen dat de jongen met wie ze opgroeiden nu een terreurverdachte is.

Hij zou bekendstaan aan als een grappige jongen en een getalenteerde hardloper die geen afwijkend sociaal gedrag vertoonde. "Iedereen was verbijsterd, niemand had dit verwacht", zegt een klasgenoot.