Voorlopig geen nieuw seizoen Temptation Island: RTL wil duidelijkheid

Van der Vorst zegt dat het verhaal van Diekstra het 'nog urgenter' maakt om samen met producent Simpel Zodiak met de melders in gesprek te gaan. Die wens zou RTL eerder al hebben uitgesproken, maar Diekstra zou hier niet op gereageerd hebben.

"We hopen dat hij zo snel mogelijk op onze uitnodiging ingaat, zodat we een compleet beeld kunnen krijgen van de situatie", aldus Van der Vorst. "We vinden het uiterst belangrijk om persoonlijk de ervaringen van deze (oud-)deelnemers zelf te horen."

Compensatie

"Zoals wij aan RTL hebben laten weten, willen een aantal cliënten zeker met hen in gesprek gaan. Afgelopen week heb ik aangegeven dat ik daar binnenkort op terug zal komen", zegt Diekstra tegen RTL Boulevard.

"Wat opvallend is, is dat een groot deel van de klachten al bekend was. Er is een mediation-traject met twee cliënten geweest, waarna zij een compensatie van 30.000 euro hebben ontvangen. Dat het programma nu pas gepauzeerd wordt vanwege de ophef, vinden meerdere cliënten dan ook op zijn minst opmerkelijk."