In het geheime pakketje van Paulina zit... haar dagboek

Vanmiddag werd het onthuld, terwijl speculaties hun hoogtepunt bereikten: "Juwelen, geld of juice over buitenechtelijke kinderen? Iedereen denkt iets anders." Het bleek dus om haar dagboek te gaan, met daarin passages over haar persoonlijke leven.

Toch was het niet de eerste keer dat het pakketje geopend werd. In juni, 100 jaar na Paulina's sterfdag, maakte het bestuur van het museum het pakketje al open. Ze wilden over de inhoud daarvan tot vanmiddag nog niet bekendmaken, behalve dat het van 'grote historische waarde' is.

Na honderd jaar

Het dagboek heeft een rode, harde kaft met de tekst Tagesbuch, meldt Omroep West. Volgens Ancora Dupain, de voorzitter van de stichting die het pakketje ruim honderd jaar in bewaring had, beslaat het dagboek het moeilijkste jaar in haar leven: 1882. In dat jaar overleed haar man. "Ze is intens verdrietig en eenzaam, maar ze vindt troost en vertrouwen in God", zegt Dupain.