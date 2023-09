Politiebonden: politiek moet in gesprek klimaatactivisten A12

Extinction Rebellion blokkeerde al vaker de A12 bij Den Haag om actie te voeren tegen fossiele subsidies, maar vanaf morgen gaat de actiegroep een stap verder: dan wordt de A12 voor meerdere dagen bezet. Althans, dat is de bedoeling. De actie gaat door totdat de fossiele subsidies zijn afgeschaft, zegt de woordvoerder. "Maar we hoeven echt niet elke dag met 20.000 mensen daar te staan. Je kan ook met zijn tweeën de A12 blokkeren."

Jezelf vastlijmen midden op een druk verkeerspunt, en weten dat je daarvoor gearresteerd wordt. Voor de klimaatactivisten van Extinction Rebellion is het de normaalste zaak van de wereld. In deze video leggen we je uit hoe Extinction Rebellion is uitgegro