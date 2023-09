Honderden extra opvangplekken voor vluchtelingen uit Oekraïne

Wouter Kolff, voorzitter van het Veiligheidsberaad en burgemeester van Dordrecht, zegt dat de gemeenten graag opvang bieden aan Oekraïners: "Maar op dit moment komen er per week zo’n 400 mensen uit de Oekraïne naar Nederland en dat legt een enorm beslag op onze mensen en voorzieningen. Daarnaast, we vinden het verschil met de voorzieningen die we bieden aan vluchtelingen uit andere landen daarmee wel erg groot."

Graag naar Nederland

"Er wordt nu al enorm hard gewerkt om het benodigde aantal plekken te realiseren, maar als het nodig is, en dat is het, gaan we ons uiterste best doen voor nog meer", zegt Wouter Kolff, voorzitter van het Veiligheidsberaad en burgemeester van Dordrecht.

Volgens Kolff komen Oekraïners graag naar Nederland. "De combinatie van leefgeld, mogelijkheid tot werken en gratis opvang maakt dat wij een aantrekkelijker land zijn om naar toe te komen dan andere Europese landen."