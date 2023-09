Optimisme over Oekraïens offensief in het zuiden: 'Ze trekken voorwaarts'

Die terreinwinst is een knappe prestatie, zegt defensiedeskundige Patrick Bolder van HCSS. "Er is een behoorlijk gat geslagen in de eerste linie, en ze staan nu aan de rand van de tweede."

Daarmee verandert voorzichtig de toon over het Oekraïense zomeroffensief. Na teleurstelling over de trage start, vooral uit de mond van de Amerikanen, klinkt er nu meer optimisme: "Ze slagen er in om door de verdedigingslinies van de Russische troepen te breken en trekken voorwaarts", zei NAVO-chef Jens Stoltenburg vandaag in het Europees Parlement.

Zware artillerie

Voor Oekraïne is het offensief in het zuiden van groot belang. Door verder op te rukken, wil het de logistieke aanvoerlijnen van de Russen doorbreken. Rusland kan nu via het bezette gebied onder meer de Krim bereiken, maar als Oekraïne een gat weet te slaan worden die lijnen doorbroken, en Russische brigades geïsoleerd.

Dat is een strijd van de lange adem, benadrukt De Kruif. "Oekraïne heeft geen overwicht op het slagveld: niet qua manschappen en ook niet in de lucht. Daarom moeten ze slim zijn en hun aanvallen concentreren, zodat ze plaatselijk wel dat overwicht hebben. De tactiek is om Russische artillerie en manschappen eerst uit te schakelen, waarna de brigades 's nachts verder oprukken."