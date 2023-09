Rusland bombardeert markt Oekraïne: zeker 16 doden

De getroffen plaats Kostjantynivka ligt vlakbij het front, op zo'n 20 kilometer van de verwoeste stad Bachmoet. De stad had voor de oorlog ongeveer 70.000 inwoners, van wie een deel vanwege de oorlog is gevlucht. De regio is sinds 2014 deels bezet door pro-Russische separatisten.

Ook werd Donetsk vorig jaar door Rusland geannexeerd, net als de eveneens deels bezette regio's Loehansk, Zaporizja en Cherson.

Amerikaanse steun

De Russische aanval komt op het moment dat de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Anthony Blinken, een bezoek bracht aan de Oekraïense hoofdstad Kyiv. Tijdens zijn bezoek wordt verwacht dat hij nog eens een miljard dollar aan Amerikaanse steun aan Oekraïne zal aankondigen.