Ton kreeg jaar na overlijden vrouw nog altijd rekeningen op haar naam

Ton deelde zijn frustraties op zijn LinkedInpagina en kreeg veel bijval in de honderden reacties. Er wordt niet alleen geklaagd over de communicatie door verzekeraars, maar ook door banken, de Belastingdienst, pensioenfondsen en gemeentes.

"Dit is mij ook overkomen nadat mijn man overleed. Later belde ze op en vroeg of mijn man thuis was, want ze konden hem niet bereiken", schrijft een vrouw. "Heel herkenbaar. Het is enorm ingewikkeld om op de juiste manier zaken te regelen of informatie te vinden die niet tegenstrijdig is. Instanties weten het zelf vaak ook niet", zegt een ander.

Blijven bellen

Nalatenschapsplanner en executeur Marina Milenkovic merkt ook dat het vaak lang duurt voor ze als executeur geholpen wordt door instanties. In haar baan helpt ze nabestaanden met het afhandelen van de administratie van overledenen. "In coronatijd nam bijna niemand de telefoon op en sindsdien gaat het nog altijd langzaam. Het geldt niet voor alle instanties, maar ik moet vaak vier of vijf keer bellen en sta zo twintig minuten in de wacht voor ik de juiste persoon aan de lijn krijg. Dat is al irritant voor een professionele executeur en voor nabestaanden helemaal."