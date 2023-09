Zweedse EU-diplomaat al ruim 500 dagen vast in Iraanse cel

Het nieuws over de gevangene kwam naar buiten via The New York Times, en is inmiddels bevestigd door de familie van de Zweedse diplomaat. Ook de Europese Commissie en de Zweedse regering bevestigen dat hun medewerker al lange tijd wordt vastgehouden in de Iraanse hoofdstad Teheran.

Totale isolatie

Floderus verblijft volgens de Amerikaanse krant in een cel in Evin, de gevangenis die te boek staat als de meest beruchte van Iran. Hij werd op het vliegveld van Teheran opgepakt, nadat hij had willen terugkeren van een vakantie met vrienden.

In een statement laat de familie weten onder meer diep bezorgd en wanhopig te zijn. "Elke dag is een enorme beproeving, voor ons en vooral voor Johan. Hij moet worden vrijgelaten en onmiddellijk naar huis komen."

Mensenrechtenorganisaties typeren Evin als een gevangenis met een ongenadig hard gevangenisregime. In een poging hen mentaal te breken, verblijven politiek gevangenen veelal lange tijd in totale isolatie. Daarnaast vinden er folteringen en andere mensenrechtenschendingen plaats.

Gijzelpolitiek

De onlangs vrijgelaten Belgische hulpverlener Olivier Vandecasteele werd ook vastgehouden in de Evin-gevangenis. Hij werd opgepakt vanwege spionage, een aanklacht die meestal tegen Westerse burgers wordt gebruikt.