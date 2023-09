Ouder in huis halen? 'Om de druk op de zorg te verlagen'

1. Investeren in slimmere zorg

"We zijn op dit moment in Nederland verwend met ons zorgsysteem", zegt Leensen. "Maar juist door de hoge kwaliteit van de zorg zijn er ook lange wachtlijsten en is er veel stress op de werkvloer. Als we bijvoorbeeld naar de ouderenzorg kijken: in plaats van op vaste tijdstippen iemand naar het toilet brengen, kunnen we ook techniek daarbij inzetten."

Techniek om mensen naar de wc te brengen? Leensen vertelt dat er speciale chips ontwikkeld zijn die aangeven of iemand wel of geen ontlasting heeft. Die zouden efficiënter zijn dan wanneer op de gok iemand naar het toilet wordt gebracht.

Soms wordt volgens Leensen ook om meer zorg gevraagd dan nodig is. Met andere woorden: we hebben de luxe dat we veel verschillende operaties kunnen uitvoeren, maar die zijn niet altijd noodzakelijk. "Het scheelt tijd en geld als je alleen de essentiële operaties uitvoert."