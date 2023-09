Tropische hitte op komst: dinsdag regionaal kans op 30 graden

Volgens Smink zijn deze hoge temperaturen 'best bijzonder' in deze tijd van het jaar. "In september neemt de kracht van de zon wat af, daardoor wordt het minder snel zo warm. Ook zie je in september niet vaak dat het weer zo lang zo stabiel is."

Nazomer-avonden

We kunnen zeker nog tot en met vrijdag van de zomervakantie genieten. "Helaas is voor de meeste Nederlanders de zomervakantie voorbij, maar ook 's avonds is het nog lekker weer om een rondje te lopen of lekker in de tuin te zitten."

En na deze week? "Over zaterdag hebben we pas morgen een duidelijker beeld, maar het zou goed kunnen dat het ook volgend weekend nog lekker weer is."