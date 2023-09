Herstelbetalingen VS na racisme: bestuurders zetten geld opzij

Herstelbetalingen zijn sommen geld die uitgekeerd worden voor onrecht dat zwarte mensen of hun voorouders is aangedaan door racisme vanuit de overheid. "De discussie in de Verenigde Staten is aan het verschuiven", zegt correspondent Erik Mouthaan. "Het gaat veel minder om de vraag of het nodig is, dat is in de democratische staten een gepasseerd station, nu gaat het meer om de vraag hoeveel geld aan hoeveel mensen wordt gegeven."

Zwarte wijk opgeheven

Een voorbeeld is het verhaal over Russell City, een wijk een uurtje buiten San Francisco die in de jaren zestig van de vorige eeuw werd gesloopt om plaats te maken voor een industrieterrein. De met name zwarte en latino arbeiders moesten vertrekken, hun huizen gingen tegen de vlakte. Uit notulen blijkt dat voor hun wijk werd gekozen omdat zij arm en van kleur waren. Ook was de verwachting dat die bewoners weinig weerstand zouden bieden.