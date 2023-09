Meer dan 100 gewonden bij Eritrese demonstratie in Israël

Honderden Eritreeërs die zich verzetten tegen het regime in hun eigen land, waren de straat op gegaan om te voorkomen dat een evenement bij de Eritrese ambassade in Israël kon doorgaan. Daar wilden de getrouwen van dictator Isaias Afewerki vieren dat hij 30 jaar aan de macht is.

Daarop volgden gewelddadige confrontaties en moest de politie tussenbeide komen. Volgens de politie bekogelden de Eritreeërs agenten met stenen en planken en richtten ze schade aan bij winkels in de buurt. Omdat sommige agenten vreesden voor hun leven, moesten ze zich volgens een politiewoordvoerder met vuurwapens verdedigen.

Illegale wapens

Volgens overheidsbronnen raakten in totaal meer dan 114 mensen gewond, onder wie een dertigtal agenten. Een ziekenhuis in Tel Aviv meldt dat meer dan tien personen met schotwonden werden verzorgd.

Een veertigtal demonstranten werd opgepakt omdat ze de politie hadden aangevallen of illegale wapens droegen.