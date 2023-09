JA21 gelooft nog steeds in verkiezingswinst: 'Wij geven nooit op'

"Ik ga niet ontkennen dat het allemaal vervelend is. Maar het is niet stuk of, onherstelbaar", zegt Nanninga. Het hoort volgens haar bij de 'groeifase' waarin JA21 zich bevindt dat er mensen vertrekken.

Critici vonden haar kandidatuur ongepast, omdat ze nu fractieleider is in de Eerste Kamer en in de Amsterdamse gemeenteraad. Nanninga wordt ook campagneleider.