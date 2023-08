Een jaar na chaos Ter Apel: opvang lijkt beter georganiseerd

Lukassen: "Het is lastig te zeggen of de situatie de komende tijd gaat escaleren. Het aantal aanvragen van asielzoekers ligt op hetzelfde niveau van vorig jaar, maar het lijkt dit jaar wel beter te zijn georganiseerd. Of dat zo blijft, hangt wel van de komende maanden af."

Hoogleraar Humanitaire studies Thea Hilhorst beaamt dat. "Er is sinds vorig jaar hard gewerkt om dezelfde situatie niet opnieuw te laten gebeuren. Maar het is lastig te zeggen waardoor het dit jaar precies rustiger is. Dat kan met slechtere weeromstandigheden te maken hebben, maar ook met de kosten en hoe dringend het is om weg te gaan."

Crisisnoodopvangen

De noodopvang voor asielzoekers in Assen werd eerder dit jaar omgetoverd tot een 'wachtkamer'. Daar kunnen vluchtelingen drie tot vijf dagen zonder registratie worden opgevangen als het aanmeldcentrum in Ter Apel vol zit. De crisisnoodopvangen die erbij zijn gekomen bestaan uit tenten, leegstaande kantoorpanden, sportruimten en loodsen. De locaties worden geregeld door gemeenten en de veiligheidsregio's en zijn eigenlijk bedoeld voor korte opvang.