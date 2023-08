Wat gaat Hoekstra doen in Brussel? En zes andere vragen over zijn aanstelling

6. Wie wordt de opvolger van Hoekstra?

Dat is nog niet duidelijk. Er zijn verschillende CDA'ers met buitenlandervaring. In de kabinetsformatie werd ook CDA-Europarlementariër Esther De Lange genoemd als potentiële minister van Buitenlandse Zaken. Een andere naam die wordt genoemd is voormalig topdiplomaat Pieter de Gooijer. Hij was permanent vertegenwoordiger van Nederland bij de EU. Ook kan het CDA een beroep doen op Ben Knapen, voormalig journalist, senator en staatssecretaris. Knapen was al even tijdelijk minister van Buitenlandse Zaken tussen september 2021 en januari 2022. Ook de naam van Karien van Gennip, nu minister van Sociale Zaken, wordt genoemd in Den Haag.

7. Blijft Hoekstra vanaf nu dé Nederlandse Eurocommissaris?

Nee. In principe is het een tijdelijke baan, want volgend jaar juni zijn er Europese verkiezingen en daarna wordt een nieuwe Europese Commissie gevormd. En Hoekstra kan er niet op rekenen dat een nieuw kabinet ook opnieuw voor de CDA'er kiest.