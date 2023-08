Man (57) overleden na mishandeling bij wegafzetting Deventer

Een 57-jarige man uit Gelderland is gisteravond overleden na een mishandeling op de Siemelinksweg in Deventer. Hij werd onwel en is gereanimeerd, maar overleed ter plaatse. Er zijn twee mannen aangehouden.

Het incident vond rond 21.30 uur plaats op de oprit van de A1. De weg was toen net afgesloten vanwege nachtelijke werkwerkzaamheden. Volgens een correspondent van Hart van Nederland zou de mishandeling zijn ontstaan na een ruzie tussen een vrachtwagenchauffeur en wegwerkers. RTV Oost meldt dat het slachtoffer een kermisexploitant uit Laag Soeren is. Hij heeft een wagen waar je touwtje kunt trekken en blikken kunt gooien. Volgens een woordvoerder van de familie van het slachtoffer zijn zij afgelopen nacht op de hoogte gebracht van het overlijden, maar weten zij nog niet wat er precies is gebeurd. Onderzoek Politie Overijssel bevestigt dat er sprake was van onenigheid en er een 36-jarige man uit Rossum en een 52-jarige man uit Hengelo gearresteerd zijn, maar zegt desgevraagd nog geen details te hebben over het slachtoffer en wat zich precies heeft afgespeeld op de Siemelinksweg. De forensische opsporing doet onderzoek. Op X, het voormalige Twitter, vraagt politie Overijssel getuigen om zich te melden: