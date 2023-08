Russisch onderzoeksteam: lichaam Prigozjin geïdentificeerd

Russische onderzoekers hebben na de vliegtuigcrash in Rusland van woensdag bevestigd dat Wagnerbaas Jevgeni Prigozjin een van de slachtoffer is. De identiteiten van de slachtoffers komen volgens hen overeen met de passagierslijst, waarvan al eerder bekend was dat Prigozjin erop stond.

Direct na het ongeluk stelden de Russische autoriteiten een onderzoek in. De onderzoekers vonden tien lichamen, evenveel als op de passagierslijst. Ze hebben met genetisch onderzoek de identiteit van de slachtoffers bevestigd. Ook Prigozjins rechterhand Dmitri Oetkin is omgekomen. Dit zijn beelden van vlak na de crash: Eerste beelden vliegtuigcrash met mogelijk Prigozjin aan boord 00:25 ✕ 'Opzettelijke explosie' De onderzoekers moeten ook vaststellen waarom het vliegtuig plotseling neerstortte. Ze hebben vluchtrecorders en documenten gevonden om te bestuderen. De crash zou, volgens een voorlopig onderzoek van de Amerikaanse inlichtingendienst, vermoedelijk zijn veroorzaakt door een 'opzettelijke explosie' aan boord van het vliegtuig. Mogelijk gaat het om een bom, maar ook andere theorieën zoals sabotage zouden nog worden onderzocht, schrijft de New York Times op basis van anonieme functionarissen uit de VS en andere Westerse landen. Lees ook: Opvallende beschadigingen aan toestel Prigozjin: was het dan toch een bom? Leugens Dimitri Peskov, de woordvoerder van Russische president Poetin, ontkent dat het Kremlin achter de vliegtuigcrash zou zitten. "Natuurlijk worden er in het Westen speculaties naar buiten gebracht, en het zijn allemaal complete leugens." De Russische president Vladimir Poetin reageerde afgelopen donderdag op de crash. Hij condoleerde de familie en noemde de 62-jarige Prigozjin een 'getalenteerde zakenman', maar wel een die 'ernstige fouten gemaakt heeft'. Lees ook: Jevgeni Prigozjin: van kok tot bruut leider huurlingenleger