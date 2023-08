Drie Amerikaanse mariniers omgekomen bij crash militair vliegtuig in Australië

De MV-22 Osprey is een toestal dat kenmerken heeft van een helikopter en een vliegtuig met een turbo-propeller, waardoor het sneller is dan een gewone helikopter.

Eerdere crashes

Het is niet de eerste keer dat dit type toestel in de problemen raakt. Bij een fatale crash in Noorwegen kwamen vorig jaar vier mariniers om het leven. In 2017 kwamen drie militairen om toen het toestel crashte tijdens een landing op het vliegdek van een transportschip in Noord-Australië.