Extreme regenval en overstromingen verwacht in de Alpen

Met name in Noord-Italië en de grens met Oostenrijk en Zwitserland en in Zuid-Duitsland wordt extreem weer verwacht. Er is gisteren al een hoop regen gevallen en ook de komende 48 uur gaat het los, zegt meteoroloog Philippe Schambergen van Buienradar. "Wat hier in een half jaar valt, kan daar in drie dagen naar beneden komen."

Ter vergelijking: tijdens het noodweer in Noorwegen begin deze maand viel 150 millimeter in 48 uur. "We maken ons zorgen dat we in de Alpen ook overstromingen en aardverschuivingen gaan zien. Een verschil is wel dat daar ook veel sneeuw gesmolten was vanwege de hoge temperaturen in het land."

Modderlawines

Nu zijn ze in de Alpen wel gewend aan zware buien, maar die vallen doorgaans later in het jaar. "In de herfst en winter valt er wel vaker 100 millimeter, maar dan valt een groot deel van de neerslag dan als sneeuw. Nu valt er wel wat sneeuw in de toppen, maar het is vooral water. Daardoor is de kans op modderlawines en overstromingen groter", legt Schambergen uit.