Zonneparken vaker de dupe van koperdiefstal: '200 duizend euro schade'

Edona Torenallee is een coöperatie van vrijwilligers die zich inzetten voor duurzame energie in de gemeente. Het bedrijf heeft geen winstdoelstelling en met de opbrengst steunen ze maatschappelijke doelen. De corporatie levert normaal gesproken 14 duizend kWh energie per dag, goed voor 800 à 900 huishoudens per jaar. Nu kunnen ze niets meer leveren. "Hopelijk wordt de schade snel hersteld en kunnen we over vijf weken weer leveren, want het productieverlies is 25 tot 30 duizend euro per maand."

2 ton schade

De schade aan het park is gigantisch, zegt Jansman van Zonneweide Endona Torenallee in Raalte. "De micro-omvormers zijn stuk en zo'n honderd zonnepanelen zijn beschadigd omdat de kabels kapot zijn of omdat de dieven er vermoedelijk overheen hebben gelopen. De schade ligt tussen de 150 duizend en 200 duizend euro. Gelukkig zijn we goed verzekerd, ook voor het productieverlies."