Wie een Airbnb boekt in New York, zit straks met de verhuurder op de bank

Via Airbnb kan je een kamer huren, maar ook een volledig huis of appartement. Die tweede optie verdwijnt straks in New York. Daarnaast moet de verhuurder thuis zijn tijdens de verhuurperiode, dus veel privacy krijg je als Airbnb-gast niet meer.

Wie in de miljoenenstad met familie of een vriendengroep een appartement wil delen, heeft pech. Er mogen straks maar twee gasten in een appartement verblijven.

Niet enthousiast

Als toerist hoef je niet bang te zijn voor een boete, het is de verantwoordelijkheid van de verhuurder om zich aan de regels te houden. Desondanks zijn toeristen in New York niet enthousiast. "Ik zou op die manier geen Airbnb huren, ik wil wel wat privacy", zegt een Franse toerist in Central Park tegen RTL Nieuws.

De nieuwe regels gelden niet alleen voor Airbnb, maar ook voor particuliere verhuurders op andere platforms als Booking.com en Homeaway. Wel zijn verblijven van langer dan dertig dagen uitgezonderd van de beperkingen, al zullen de meeste toeristen daar niets aan hebben.